Meteorolojiden 5 İl İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Pazar ve Pazartesi günü için Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de fırtına uyarısında bulundu.



Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Yaptığımız meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgemiz Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli genelinde Pazar günü ilk saatlerden, Pazartesi günü öğle saatlerine kadar rüzgarların güney ile kuzeybatı yönleri arasında kuvvetli olarak saatte 30-50 ile 50-75 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle oluşması muhtemel çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımdaki aksamalarla ilgili vatandaşlarla ilgililerin dikkat olması gerekmektedir" denildi. - ELAZIĞ