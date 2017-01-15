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Meteoroloji Uyarmaya Bile Fırsat Bulamadı: İstanbul'da Kar Sürprizi

Meteoroloji Uyarmaya Bile Fırsat Bulamadı: İstanbul'da Kar Sürprizi

İstanbul'un batı kesimlerinde bu akşam üzeri sürpriz şekilde kar yağışı başladı. Meteoroloji'nin ise İstanbul için 10 gün boyunca yağmur öngörmesi ve hiçbir kar uyarısı yapmaması dikkat çekti.

Meteoroloji Uyarmaya Bile Fırsat Bulamadı: İstanbul'da Kar Sürprizi

Sağanak yağmura rağmen kuvvetli soğukların etkili olduğu İstanbul'da bu akşam üzeri kar sürprizi yaşandı.

İstanbul'un batı kesimlerinde saat 19.00'u gösterdiğinde kar yağışı başladı.

Özellikle Büyükçekmece taraflarında etkili olan kar yağışı yer yer 5 santimi buldu.

METEOROLOJİ BU SEFER TAHMİN EDEMEDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise kar yağışıyla ilgili önceden herhangi bir uyarıda bulunmadı. MGM'nin resmi internet sayfasında günlerdir etkili ve sağanak yağış uyarısı yapılıyordu. Hatta MGM'nin tahminlerine göre önümüzdeki 10 gün de İstanbul'da yağmur etkisini sürdürecek.

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