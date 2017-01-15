Meteoroloji Uyarmaya Bile Fırsat Bulamadı: İstanbul'da Kar Sürprizi

Sağanak yağmura rağmen kuvvetli soğukların etkili olduğu İstanbul'da bu akşam üzeri kar sürprizi yaşandı.

İstanbul'un batı kesimlerinde saat 19.00'u gösterdiğinde kar yağışı başladı.

Özellikle Büyükçekmece taraflarında etkili olan kar yağışı yer yer 5 santimi buldu.

METEOROLOJİ BU SEFER TAHMİN EDEMEDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise kar yağışıyla ilgili önceden herhangi bir uyarıda bulunmadı. MGM'nin resmi internet sayfasında günlerdir etkili ve sağanak yağış uyarısı yapılıyordu. Hatta MGM'nin tahminlerine göre önümüzdeki 10 gün de İstanbul'da yağmur etkisini sürdürecek.