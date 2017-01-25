Meteoroloji: "Kara Hazırlıklı Olalım"

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, "Kara hazırlıklı olalım" uyarısında bulundu.



Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi(BTUM), son tahminler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün bölgemizin(Orta Karadeniz) kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların Pazar gününe kadar etkili olması beklenmektedir. Yağışların Perşembe günü kıyılarda karla karışık yağmur ve kara iç kesimlerde ise kar yağışına dönüşmesi, Cuma ve Cumartesi günleri ise yağış alan tüm yerlerde aralıklı kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Kar yağışının özellikle Kastamonu, Sinop kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer yoğun olması beklenmektedir. Yağışlı ve soğuk hava nedeniyle, hava sıcaklıkları düşerek mevsim normallerinin altında seyretmesi tahmin edilmektedir. Soğuk hava ve kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, don v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - SAMSUN