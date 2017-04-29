Meteoroloji İçin Yapılan İnşaata Ondokuz Mayıs Üniversitesi Talip Oldu

SAMSUN'da Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü'ne ait arsa, 5 yıldızlı otel yapım için bir firmaya verildi. Yerine de firma tarafından 19 Mayıs İlçesi'nde yeni hizmet binası yapılmak üzere 3'er katlı 3 bina inşaatı başladı. Ancak mevcut meteoroji binasının otel yapımı konusunda mahkemelik olması üzerine, ilçedeki inşaat çalışmaları durdu. 5 yıldır atıl vaziyetteki 3'er katlı 3 binaya Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi talip oldu.



Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü, 25 yıl önce 'Balıkçılar ve denizcilerle ilgili denizlerde hava durumu raporlarının yayınlanması için alınan cihaz ve antenlerin kurulması amacıyla' hizmet binasının yanında bulunan Zehra Çalgüner'e ait 2 bin 631 metrekarelik arsayı kamulaştırdı. Ancak aradan geçen süre içerisinde anten kurulmadı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün 2010 yılında kamulaştırılan Çalgüner'e ait arsa ile birlikte toplam 26 bin 501 metrekarelik arazisi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan imar değişikliği ile turizm alanına çevrilerek Milli Emlak Müdürlüğü'ne devredildi.



Ardından da bu alan, 5 yıldızlı otel yapılması için ihaleyle bir firmaya verildi. Ardından arsa imar planı değişikliği ile 'Turizm alanına' çevrildi. Arsa sahibi Zehra Çalgüner ise, kamulaştırma kararını yargıya taşıdı. Açtığı davayı kaybeden Çalgüner, 13 yıl önce hayatını kaybetti. Oğlu Opr.Dr. İzzet Hulusi Çalgüner, annesinin verdiği hukuk mücadelisini sürdürdü. Son olarak arazisine otel yapılması gündeme gelince, 'Kamu yararı ortadan kalktı' diyerek bir kez yargıya başvurdu. Ancak açtığı bu davadan bir sonuç alamadı.



Dr.İzzet Hulusi Çalgüner, bu karara itiraz etti. Yargıtay'a başvuran arsa sahibi buradan gelecek cevaba göre Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracak.



Atakum İlçesi'ndeki Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün bulunduğu alana 5 yıldızlı otel yapılması için ihaleyi kazanan firma, Samsun'un 19 Mayıs İlçesi'ne yeni bir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hizmet binası yapmaya söz verdi. 2011 yılında 19 Mayıs İlçesi'nde 20 bin metrekarelik bir alan tahsis edilerek Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün temeli atıldı. Temel atma törenine dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da katıldı. 9 milyon TL'ye 50 odalı, uluslararası eğitim tesisleri, 20 lojman ve yeni hizmet binasının yapılacağı yeni alanda inşaat hızla yükselmeye başladı. İnşaatın bitmesinin ardından yeni hizmet binasına taşınacak olan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün boşalttığı alana da 5 yıldızlı otel yapılacaktı.



Ancak yatırımcı firma, oteli yapacağı alandaki hukuki mücadelenin devam etmesi ve henüz sonuç alınmaması üzerine projesini askıya aldı. Bunun üzerine de temeli atılan ve 3 katı çıkılan 19 Mayıs İlçesi'ndeki Meteoroloji Bölge Müdürlüğü inşaatı da durdu. 3'er katlı 3 bina karkas halde bekletilmeye başladı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen yazılı bilgide bina inşaatının yarım kalması, otel projesinin durması ve arazi tahsislerinin mahkemeye intikal ettiği bu sürecin devam ettiği belirtildi. Hukuki sürecin devam etmesi nedeniyle binalarla ilgili bir planlama yapılmadığı belirtildi.



Öte yandan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) karkas halde atıl vaziyette bekleyen 3 binaya talip oldu. OMÜ'nün Ballıca Kampusu yanında bulunan 3 binanın Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi alanının genişletilerek buraya dahil edilmesini talep edildi. Meteorolojiye yapılan talebin ise Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne iletildiği taleple ilgili kararın henüz verilmediği ve sürecin devam ettiği belirtildi.



- Mayıssamsun