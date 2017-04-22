Meteoroloji'den Zirai Don Uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve iç kesimleri için zirai don uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:



"Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kar yağışı ile birlikte Marmara'nın güneydoğusu, İç ege, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don, Pazar gece, Pazartesi ve Salı günleri ise sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Göller yöresi ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında orta şiddette zirai don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai üreticilerimiz olmak üzere dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" - Ankara