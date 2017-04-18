Meteoroloji'den Yerel Kuvvetli Yağış Uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yurdun güneydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:



"Yapılan son değerlendirmelere göre bugün güneydoğu kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Elazığ'ın doğusu, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 mm) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" - Ankara