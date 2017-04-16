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Meteoroloji'den Yağış Uyarısı
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Meteoroloji'den Yağış Uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak ve dolu yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji'den Yağış Uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak ve dolu yağış beklendiği bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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Meteoroloji, Adıyaman, Tunceli, Malatya, Bingöl, Elazığ