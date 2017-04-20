Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı!



İstanbul'da 21 dereceyi bulan hava sıcaklığı öğlen saatlerinden sonra 10 derece birden düşecek. Sağanak yağışlar görülecek.







Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas, Tokat, Bingöl ve muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor..







Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Marmara'da zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esecek.



KAYNAK: www.mgm.gov.tr



