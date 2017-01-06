Meteoroloji'den Uyarı: Saat 20.00'dan İtibaren Başlayacak, 20 Cm'nin Üzerinde Kar Örtüsü Bırakacak

"Kuvvetli yağmur ve sağanak şeklindeki yağışın, saat 16.00 civarında İstanbul'un batısında Çatalca Silivri hattında karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği saat 20.00'ye kadar il geneline yayılarak yoğun kar olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceği ve 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakacağı bekleniyor"



"Gündüz sıcaklıklarının bile İstanbul'un büyük bölümünde hafta ortasına kadar sıfır derecenin altında olacağı tahmin ediliyor"



Haber: Enver ALAS - İSTANBUL DHA



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yoğun kar yağışı ve soğuk hava uyarısı yaptı.



Yapılan açıklamada, "İstanbul'da halen güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esen rüzgarın öğleden sonra kuzeybatı (karayel) yönüne dönerek kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edeceği ve 10 derece üzerinde bulunan hava sıcaklığının akşam saatlerine doğru hızla azalarak sıfır dereceye ineceği tahmin ediliyor" denildi.



20 CM'NİN ÜZERİNDE KAR ÖRTÜSÜ OLACAK



Kar yağışının başlayacağı saatin de verildiği açıklamada, "Kuvvetli yağmur ve sağanak şeklindeki yağışın, saat 16.00 civarında İstanbul'un batısında Çatalca Silivri hattında karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği saat 20.00'ye kadar il geneline yayılarak yoğun kar olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceği ve 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakacağı bekleniyor. Pazar gününden itibaren kar yağışının etkisini azaltarak aralıklarla önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği tahmin ediliyor""bilgilerine yer verildi.



GÜNDÜZ BİLE SIFIR DERECE



Kentte gündüz bile sıfır derelerin görüleceği belirtilen açıklamada, "Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin 10 derece altında seyredeceği ve gündüz sıcaklıklarının bile İstanbul'un büyük bölümünde hafta ortasına kadar sıfır derecenin altında olacağı tahmin ediliyor. Yer yer tipi şeklinde etkili olacak yoğun kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.