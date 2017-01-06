Meteoroloji'den Güney Marmara ve Ege'ye Kar Uyarısı! İzmir Kent Merkezine Kar Yağacak

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, bu geceden itibaren Çanakkale, Balıkesir, İzmir'in kuzeyi ve iç kesimleri ile Manisa genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini bildirerek, muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı.

KAR 20 SANTİMETREYİ BULACAK

Müdürlükten yapılan açıklamada Ege'de bu gece ve yarın yoğun kar yağışının etkili olacağı vurgulanarak, "Bugün akşam saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir ve gece saatlerinden itibaren Manisa il geneliyle İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinde etkili olması beklenen kar yağışlarının bu gece yarın yoğun olarak devam edeceği ve yer yer 20 santimetre üzerinde bir örtü bırakacağı tahmin ediliyor." bilgisi paylaşıldı.

İZMİR KENT MERKEZİNE KAR YAĞACAK

Açıklamada kar yağışının cumartesi sabahı İzmir kent merkezinde de görülebileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kar yağışının şehir merkezinin özellikle rakımı yüksek ve denizden uzak yerlerinde örtü oluşturabileceği tahmin edilmektedir. Yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma, don olayı beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji daha önce yaptığı uyarıda Ege'de Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havanın etkisiyle beş günlük periyotta hava sıcaklıkların mevsim normallerinin 10-12 derece altında seyredeceğini bildirmişti.