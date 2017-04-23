Meteoroloji'den Doğu Karadeniz İçin Çığ Uyarısı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için çığ uyarısında bulundu.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için çığ uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilerek, şöyle denildi: "Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, mevcut kar örtüsü üzerine yağmur ve karla karışık yağmur yağışı ile birlikte yer yer 80-100 Km/sa hızında güneyli rüzgarlar beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." - Ankara