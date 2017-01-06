Meteoroloji'den Ankara İçin Yağış ve Buzlanma Uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Ankara'da cumartesi günü yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, öğle saatlerinden sonra ani sıcaklık düşüşü ile birlikte kar yağışına dönüşmesinin beklendiğini açıkladı.



Gece saatlerine kadar 5 ile 10 santim örtü yapması beklenen kar yağışının kuvvetli buzlanma ile birlikte etkili olması beklendiği, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. - Ankara