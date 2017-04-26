Meteor, 26 Nisan'da Profilo Kültür Merkezi Büyük Salon'da...



Dünyaya yaklaşmakta olan bir Meteor'un insanlar üzerinde yarattığı değişimi konu alan oyun, birleşim ve bütünleşmenin önemini anlatıyor.



Siz de zamanı ve kaderi değiştirebileceğinizi hissediyor musunuz?



Dünya insanı, yaramaz bir çocuk misali, ne zaman büyüyecek, ne zaman uyanacak? Göklerin küçük bir oyunu, pırıl pırıl özleri çıkarır belki ortaya, kimbilir... Bu oyunu hep birlikte oynayalım mı? Buyrun o zaman.



Yazan & Yöneten: Ayla Kapan Ezici



Yönetmen Yardımcısı: Elif Ergöz & Anı Sağkan



Oynayanlar: Ali Can Sodan, Anı Sağkan, Ata Emir Güneygül, Ayça İnci, Ayla Kapan Ezici, Ayla Tığlı, Berke Üzrek, Ceren Aydın, Ebru Anıt Ahunbay, Ebru Ege Ayyıldız, Emel Yanar, Evren Büyüksarıoğlu, Fikret Uğur, Göker Yıldız, Gönenç Özgür Kökoğlu, Gülay Erman, Leyla Günaydın, Murat Mısırlı, Oya Silistre Çınar, Önder Akış, Ragda Beysun Öztop, Sevinç Erol, Sibel Akyüz, Sibel Sürel, Volkan Şafak.



*Oyunda Kozmoz Bale Halkası sanatçıları ile çalışılmaktadır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Profilo Kültür Merkezi Büyük Salon



Mekan Adresi : Cemal Sahir Cad. No: 33



Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Meteor



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır