Mete Kalkavan'dan Beşiktaş ve Quaresma İtirafı

FutbolArena - Son dönemin en fazla konuşulan hakemi Mete Kalkavan, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon yapılan hakem hataları hakkında açıklamalarda bulunurken, kendisinin Beşiktaşlı olduğu iddialarına da yanıt verdi. Kalkavan ayrıca Beşiktaş - Başakşehir maçında Quaresma'nın pozisyonuyla ilgili önemli de bir itirafta bulundu.



Mete Kalkavan'dan Beşiktaş, Quaresma ve hakem hatalarıyla ilgili açıklamalar



Hakem seminerinde Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Mete Kalkavan, ligde bu sezon yapılan hataların önceki senelerden fazla olmadığını, futbolun hızlandıkça da bu hataların normal olduğunu dile getirdi.



"HATALARI SIFIRA İNDİRME ŞANSIMIZ YOK."



"Ülkemizin geçtiği hassas dönemde insanların keyif alarak izlediği futbol maçlarında takımların aleyhine bizim tarafımızdan yapılan hatalar olduğu zaman sert geçişler olabilir. Hataları önceki senelerde ne sıklıkla yapıyorsak, bu sezon da aynı diye düşünüyorum. Futbol hızlandıkça bunlar oluyor. Hataları sıfıra indirme şansımız yok."



"QUARESMA'YI ATMAYARAK HATA YAPTIM."



Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı Medipol Başakşehir maçının son dakikalarında Quaresma'ya sarı kart yerine kırmızı kart göstermesi gerektiğini ve yaptığı hatayı maç sonunda fark ettiğini söyleyen Mete Kalkavan, "Fazla detayına girmeyeyim. Sonuç olarak ben yanlış karar verdim. Ben o kararı niçin verdiğimi daha sonra izlediğim zaman tespit ettiğimi söylediğimi düşünüyorum. Ancak evet Quaresma'yı atmayarak hata yaptım. Maçtan sonra izlediğim zaman hata yaptığımı gördüm." ifadelerini kullandı.



"BEN BUNLARI TAKMIYORUM."



Mete Kalkavan kendisinin Beşiktaşlı olduğunu fakat en çok Beşiktaşlıların şikayet ettiği sorusunu da yanıtlayarak, "Beşiktaşlılar benden şikayetçi ve Beşiktaşlıyım diyorsunuz. Soruda çelişki var. Hakeme sorulmaması gereken, hakemin takmaması gereken bir soru bu. Şahsen ben takmıyorum. Hakem belli emek vererek belli basamakları tırmanarak geliyor buralara. Sahaya çıkınca renk seçeceğini düşünmüyorum. diye konuştu.