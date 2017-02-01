Mete: "Dünya'nın En Büyük Gıda Fuarına Rakip Olacağız"

Almanya'nın Köln şehrinde gerçekleştirilen 'ISM 2017 Uluslararası Bisküvi ve Şekerleme Fuarı'na katılan İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete "CNR Food İstanbul fuarımız ile dünyanın en büyük gıda fuarı olan ISM'e rakip olacağız" dedi.



İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu (ŞTG) öncülüğünde Türk firmaları, bu yıl 47'ncisi Almanya'nın Köln şehrinde 29 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında düzenlenen, dünyanın en büyük gıda fuarı 'ISM 2017 Uluslararası Bisküvi ve Şekerleme Fuarı'na 18'inci kez katılım gösterdi. 68 ülkeden bin 650 firmanın katılım sağladığı ISM Fuarına Türkiye'den 76 firma ile katıldı. 4 gün boyunca 150 ülkeden 38 bin 500 kişinin ziyaret ettiği fuarda 76 Türk firmasının, bisküvi, dondurma, sakız, kakao, çikolata ve çikolata mamulleri, şekerli mamuller, kuruyemişler helva ve lokum gibi ürünleri sergilendi.



ISM 2017 Uluslararası Bisküvi ve Şekerleme Fuarı'nda bu yıl sadece katılımcı olarak değil rakip olarak da yer aldıklarını vurgulayan İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, "Dünyada gıda sektöründeki en önemli fuar olan ISM'e bu sene 18'inci kez katılıyoruz. Kan kaybetse de hala önemini ve güncelliğini koruyor dolayısıyla biz bu fuarı bu sene sadece katılımcı gözüyle değil rakip olarak da takip ediyoruz. İsteğimiz bu sene Eylül ayında ülkemize gerçekleştirmeyi planladığımız 'CNR Food İstanbul' fuarı ile Almanya, Amerika, Dubai ve Rusya gibi ülkelerde gerçekleştirilen fuarlara eş değer yüksek katılımlı bir fuarı güzel ülkemize kazandırmak. Yurt dışına fuarlara gitmek kendimizi tanıtmak önemli bir misyon fakat gerçekleştireceğimiz 'CNR Food İstanbul' fuarı ile ülkemizin tanıtımı için de önemli bir misyon üstlenmiş durumdayız" dedi.



"2017'de şirket evlilikleri yapmamız lazım"



Türkiye'nin dünya üzerindeki jeopolitik konumunun, uçuş kolaylığının ve vize süreçlerinin Avrupa'dan daha kolay olmasının 'CNR Food İstanbul' fuarı için fırsat olacağını da belirten Mete, "Köln ve Dubai fuarlarını kıyasladığımız zaman ziyaretçi olarak GULFOOD katılımcı konusunda ISM'i zorluyor fakat metrekare olarak ISM fuarı daha büyük. Dubai'deki fuara ziyaretçi sayısında ciddi bir artış söz konusu çünkü Müslüman ülkelerdeki insanlar ve farklı tendeki insanlar Avrupa'ya girişlerinde ciddi vize sorunları yaşıyor. Avrupa ülkelerindeki fuarlar her geçen gün önemini kaybetmekte. Alternatif ülkelerdeki fuarlar önem kazanmakta ki Dubai ve diğer ülkeler ön plana çıkıyor. Biz de vize konusunda Avrupa gibi değiliz, bunun bize gerçekleştireceğimiz fuarda çok büyük bir katkısının olacağını düşünüyorum. Fuarlara gelen insanların çoğu iş adamı, hepsi potansiyel alıcı ve gelir düzeyi üst seviyede olan insanlar ve bunların hepsi göz önünde bulundurulduğunda normal gelen bir turistin bir hafta 10 günde harcadığı paranın çok daha fazlasını çok daha kısa sürelerde harcayacaklardır. Burada üst düzey bir profil var ve ülkemizin tanıtılması açısından da çok büyük önem arz ediyor. Biz de ülkemizin menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Önümüzde daha çok uzun bir yol var. Dünyanın en büyük pazarlarından hala istediğimiz payı alamadık. Bu pazarlarda ki payımızı arttırabilmek için önümüzdeki dönemde global piyasada yer edinen firmaları satın almamız gerekiyor. Şirket evlilikleri yapmamız gerekiyor.2017 yılında sektörümüzde bu tip girişimlerle karşılaşacağız" ifadelerini kaydetti.



10 milyon dolara şekerleme Ar-Ge merkezi



Türkiye'nin gıda sektöründe çok uzun bir yolu olduğuna vurgu yapan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu(ŞTG) Başkanı Hidayet Kadiroğlu, "Tanıtım grubumuzun olmadığı dönmede 790 milyon dolar ile 23'üncü sıradaydık. Şu anda 2 milyar 250 milyon dolar ihracat ile dünya şekerleme liginde 18'inci sıradayız, hedefimiz ise ilk 10 içerisine girmek. Tanıtım grubunun ihracatımızı arttırmada çok ciddi bir faydası oldu. İlgili bakan ile yaptığımız toplantıda tanıtım gruplarının kapatılmaması yönündeki talebimizi kendilerine ilettik. Gideceğimiz yol çok uzun stratejilerimiz ise çok uzun vadeli stratejiler. Lokum, şekerleme, çikolata ve Türk kahvesi gibi Türk şekerleme ürünlerini 'Delightland' markası altında topladık. ŞTG olarak katıldığımız tüm etkinliklerde olduğu gibi bu fuarda da Türkiye'nin 'Lezzet Ülkesi' olduğunu fuarı ziyarete gelen katılımcı ve ziyaretçilere anlattık. Bu kapsamda, bu yıl Delightland temasıyla ilgili bir reklam filmi üzerinde çalışıyoruz. Kısa sürede etkileyici bir reklam filmi ile yurt dışında yoğun bir tanıtım atağına kalkacağız. Almanya 11 milyar dolarlık şekerleme ve çikolata ithalatı yaparken biz bu pazara sadece 75 milyon dolarlık ihracat yapabiliyoruz" dedi.



Türk şeker ihracatçıları için yeni bir internet portalı kurduklarına da değinen Kadiroğlu, "Bu çerçevede aynı zamanda B2B platformu işlevi görecek yurt dışındaki alıcıların ülkemizdeki muhatapları ile iletişime geçmesini kolaylaştıracak modüllerin de yer aldığı internet portalımızı çok önemsiyoruz. ŞTG olarak sektörün araştırma ve eğitim merkezinin kurulmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Üniversitelerle çeşitli işbirliklerimiz var. Dünyada sağlıklı tüketim anlayışıyla şeker oranı azalmış veya şekersiz şekerlemelerin tüketimi gelecekte çok daha fazla olacak. Burada üretici/ihracatçıları bekleyen zorluk ise tüketicilerin damak tadına yerleşmiş geleneksel şekerlemelerde farklı girdilerle aynı tadı yakalamak olacaktır. Bunun için de Ar-Ge çok önemli. Ancak firmalarımızın küresel firmalar ile bu kapsamda rekabet etmesi çok zor. Bu açıdan Ar-Ge merkezinin kurulması sektördeki güç birliğini göstermesi açısından çok anlamlı olacak. Bu merkezimizde sektörün en önde gelen kategorilerinden başlayarak pilot tesisler oluşturmak istiyoruz. Bu makine ve ekipman olarak baktığımızda 10 milyon dolarlık bir yatırım" diye konuştu.



ŞTG'nin 2017 yılı hedefleri



25 ülkede fuarlara katılmayı planlayan ŞTG'nin hedefleri arasında Uzak Doğu, Güney Amerika ve Kuzey Amerika ülkeleri yer alıyor. 36 ülkeden alım heyeti getirmeyi amaçlayan ŞTG, 2017 yılında 10 milyon dolara AR-GE merkezi kurmayı, B2B görüşmelerine ağırlık kazandırmayı, dünya şekerleme liginde ilk 10'a girmeyi hedefliyor. - İSTANBUL