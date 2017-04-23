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Mete Bora Hayatını Kaybetti
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Mete Bora Hayatını Kaybetti

Summa A.Ş'nin Onursal Başkanı Mete Bora, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mete Bora Hayatını Kaybetti

Summa A.Ş'nin Onursal Başkanı Mete Bora, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: Dunya.com

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