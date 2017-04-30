Metallica'dan Ekipmanları Çalınan Blistered Earth'a "Yeni Ekipman" Sürprizi

ABD'nin California eyaletinin San Francisco şehrinde Lars Ulrich, James Hetfield tarafından kurulan heavy metal grubu Mettalica, geçtiğimiz günlerde sergilemiş olduğu hareketle bir kez daha gönüllerde taht kurmayı başardı.



ABD'nin Oregon eyaletinde verdikleri konser sonrası müzik ekipmanlarının bulunduğu karavanın yağmalandığını gören Blistered Earth grubuna "yeni ekipmanları" Metallica'dan hediye geldi.



Konserden sonra dinlenmek için bir süre mola veren Blistered Earth ekibi, gitme kararı verdiklerinde enstrümanların konulduğu karavanın yağmalandığını fark etti. Bu durumun üzerine Facebook üzerinden durum hakkında paylaşımda bulunan Blistered Earth'e yardım gecikmedi.



Paylaşımı gören Metallica grubu ise Blistered Earth'ı yalnız bırakmayarak gruba yeni müzik aletleri hediye etti.



Metallica'nın yaptığı jest üzerine Blistered Earth'ün davulcusu Shawn Murphy, "Metallica'dan böyle bir jestin gelmesi çok güzel" yorumunda bulunarak, açıklamalarına: "Turneye çıkmak bir müzik grubunu hırsızların hedefi haline getiriyor: Yabancı bir şehirde bir yabancı durumunda kalıyorsunuz" şeklinde devam etti.