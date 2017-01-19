Metal Sektöründe Yarın Grevler Başlıyor

Metal sektöründe örgütlü Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler, GE Grid Solution, ABB, Schneider Enerji, Schneider Elektrik işyerlerinde yarın sabah saat 10: 00'da grev'e başlayacak.



Sendika'dan yapılan açıklamada, "Birleşik Metal-İş Sendikası ile Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) arasında 2,200 işçiyi kapsayan 7 Eylül 2016'dan bugüne devem eden grup toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine, Sendikamız 26 Aralık 2016 tarihinde GREV Kararı almış ve 20 Ocak 2017 tarihinde Grev uygulamasının başlayacağını ilan etmişti" denildi.

"Üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak"



Grev Kararı'nın ardından EMİS işverenleri ile bir dizi görüşme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Ancak, üyelerimizi tatmin edecek bir noktaya ulaşılamadı. En son, bugün devam eden müzakerelerden de bir sonuç alınamadı" denildi ve şöyle devam edildi:



"Sendikamız ve üyelerimiz, dün ve bugün EMİS ile yapılan görüşmelerin sonucunda verilen ücret zammı tekliflerini aralarında değerlendirdi ve verilen zammın üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olması nedeniyle Grevin uygulanması yönünde karar verildi. Sendikamız, GE Grid Solution, ABB, Schneider Enerji, Schneider Elektrik işyerlerinde yarın sabah saat 10: 00'da grev'e başlayacak."



Hükümet Asil Çelik grevini erteledi



Birleşik Metal-İş Sendikası'nın Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye bağlı iki işyerinde aldığı grev kararı ise Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün ertelendi.



Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararında, Asil Çelik'in Bursa Orhangazi ile Çayırova'da Taysad Organize Sanayi "adreslerinde kurulu işyerlerinde Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından alınmış grev kararının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelendiği belirtildi.

Sendika: Fiili yasaklama



Erteleme kararının ardından Birleşik Metal-İş Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, 674 işçinin çalıştığı Asil Çelik işyerinde "40 yıldır örgütlü" oldukları belirtilerek, "Hukuki olarak ertelenme olarak ifade edilen bu durumun ne yazık ki aslında fiili olarak yasaklanma anlamı taşıdığı tüm kamuoyunca çok iyi bilinmektedir" denildi.

DİSK: Hak gaspı



Birleşik Metal-İş'in bağlı olduğu Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko da bugün yaptığı açıklamada, 647 işçinin çalıştığı Asil Çelik işyerinde örgütlü Birleşik Metal-İş grevinin 60 gün ertelenmesini, "fiilen yasaklama anlamına gelen bir hak gaspı" olarak nitelendirdi.

- İstanbul