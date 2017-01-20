Metal-İş Sendikası Anadolu Temsilciliği Grev Yapmıyor

Düşük ücret, çalışma şartları ve düşük zamlar karşısında grev kararı alan Metal-İş Sendikası Kırşehir'de greve gitmiyor.



Metal-İş Sendikası Anadolu Temsilciliğinden alınan bilgiye göre İç Anadolu Bölgesinde grev olmadığı öğrenildi.



ABB Elektrik, Grid Solutions(GM), Schneider Enerji, Schneider Elektrik işçileri düşük ücret, çalışma şartları ve düşük zamlar karşısında greve çıktı. 4 ilde, 4 şirkette, 12 fabrikada başlayan greve 2 bin 200 metal işçisi destek sundu. İstanbul'da 7, Kocaeli'nde 2, İzmir'de 2 ve Manisa'da bir olmak üzere 12 fabrika greve çıkılırken Resmi Gazete'de yayınlanan yasağın gerekçesinde, "Bazı iş yerlerinde Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden ertelenmesi hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulması 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63'üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca 19/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır." denildi. - KIRŞEHİR