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Metal-İş Grevi 2 Ay Ertelendi
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Metal-İş Grevi 2 Ay Ertelendi

Birleşik Metal-İş Sendikası'na bağlı işyerlerinde alınan grev kararı 60 gün ertelendi.

Metal-İş Grevi 2 Ay Ertelendi

Birleşik Metal-İş Sendikası'na bağlı işyerlerinde alınan grev kararı 60 gün ertelendi

Kaynak: Dunya.com

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