Metal Çivili Patlayıcı Kullanılmış

Almanya'da Borussia Dortmund oyuncularını taşıyan otobüsü hedef alan patlama ile ilgili Federal Başsavcılık elde edilen bilgileri ve yapılan çalışmaları basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaştı. Federal Başsavcılık Sözcüsü Frauke Köhler, olayda kullanılan patlayıcının çivili bir bomba olduğunu ve olayla ilgili bir şüphelinin göz altına alındığı ve olayı terör eylemi kapmasında değerlendirdikleri için Federal Başsavcılığın olayı üstlendiğini belirterek radikal İslami motiflerin bulunduğuna dikkat çekti.



Sözcü Bayan Köhler olay yerinde bulunan mektupta "İslam devletinin hilafetinde yaşayan Müslümanların öldürülmesine Alman savaş uçaklarının da katıldığı, Almanya ve diğer Haçlı devletlerinde yaşayan sporcu ve ünlülerin İslam devletinin hedefleri arasında bulunduğu Alman uçakları savaş bölgesinden çekilene ve Almanya'daki Ramstein Amerikan hava üssü kapatılana kadar sporcu, oyuncu ve diğer ünlülerin bu listede kalacakları" yazdığını belirtti. - FRANKFURT