Mesut Yılmaz, Mask Live Music Club'da sevenleriyle buluşuyor.



Mesut Yılmaz, kendini bildi bileli müziğin içinde oldu, ilk müziğe başlayışı 10 yaşında arkadaşı ile yaptığı tahta gitarlar ile oldu ve bu gitarları boyayıp, lastik ipler bağlayıp playback olarak 23 Nisan gösterisinde sahne alarak ilk performansını gerçekleştirdi. Büyük beğeni kazanan bu ilk amatör performansından sonra lise yıllarında İzmarit isimli grup ile müziğe ilk önemli adımını attı. çeşitli barlarda çalıp söyledi. Cem Karaca, Barış Manço gibi ustalardan ilham aldı. 2012 yılında TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Gençlik Korosu'nda Tenor olarak görev aldı ve önemli konserleri kariyerine ekledi. Önceleri kendi bestelediği şarkıları kliplendirmeye başlayan Yılmaz, bu yılıın başında 12 şarkılık, sözü ve müziği kendisine ait olan Karma Karışık isimli albümü Ütopya Müzik Yapım etiketiyle dijital müzik platformlarda çıktı. Bu albümün şarkılarını Küçük Bronx, Pi Sahne, Beşiktaş B1 Live gibi mekanlarda seslendirdi. Ayrıca Tramvay Sahnesi'nde de halkın büyük ilgisini topladı. Bununla birlikte müzik şenliklerini de önemseyen Yılmaz, Trakya Üniversitesi Bahar Şenliği'nde de sahne aldı. Bu yıl 26 Kasım Samsun Hayal Kahvesi'inde dinleyenleri ile birlikte olucak .Televizyon performansları da olan Yılmaz, albümünün şarkılarını müzikseverlerle buluşturmaya ve şarkılarına yenilerini eklemeye çalışıyor.