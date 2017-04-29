Mesut Süre

Mesut Süre tek kişilik gösterisiyle BKM Mutfak Sahne'de!

Mesut Süre

Mesut Süre tek kişilik gösterisiyle BKM Mutfak Sahne'de!..

2008 yılı Ekim'den bu yana çeşitli radyolarda şimdilerde ise Joytürk'te "Rabarba" programını icra eden Mesut Süre, "Siz Hepiniz Ben Tek" adlı sahne performansıyla her Cumartesi BKM Mutfak Sahne'de!..

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : BKM Mutfak Sahne

Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3

Başlangıç Saati : 29.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Mesut Süre

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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