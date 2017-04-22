Mesut Süre tek kişilik gösterisiyle BKM Mutfak Sahne'de!..



2008 yılı Ekim'den bu yana çeşitli radyolarda şimdilerde ise Joytürk'te "Rabarba" programını icra eden Mesut Süre, "Siz Hepiniz Ben Tek" adlı sahne performansıyla her Cumartesi BKM Mutfak Sahne'de!..



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : BKM Mutfak Sahne



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 22.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Mesut Süre



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır