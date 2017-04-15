Mesut Süre
Mesut Süre tek kişilik gösterisiyle BKM Mutfak Sahne'de!
Mesut Süre tek kişilik gösterisiyle BKM Mutfak Sahne'de!..
2008 yılı Ekim'den bu yana çeşitli radyolarda şimdilerde ise Joytürk'te "Rabarba" programını icra eden Mesut Süre, "Siz Hepiniz Ben Tek" adlı sahne performansıyla her Cumartesi BKM Mutfak Sahne'de!..
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : BKM Mutfak Sahne
Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3
Başlangıç Saati : 15.04.2017 23: 00: 00
Bitiş Saati : 16.04.2017 01: 00: 00
Kategori : Mesut Süre
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io