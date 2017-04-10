Mesut Özil, Umre Fotoğraflarıyla İlgili İlk Kez Konuştu: Tekrar Gitmek İstiyorum
Geçen yıl yaptığı umre ziyaretinin fotoğrafını paylaştıktan sonra eleştirilerin odağında yer alan Mesut Özil, "Kimseyi kışkırtmak için yapmadım. Tekrar gitmek istiyorum." dedi.
Mesut Özil, İngiltere'nin Daily Mail gazetesine verdiği röportajda, geçen yıl yaptığı umre ziyaretinin fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşmasına gelen eleştirilerle ilgili konuştu.
Mesut, şunları söyledi:
"Abartıldığını düşünüyorum. Bir Müslüman olarak oraya gitmeli ve bu deneyimi yaşamalıydım. Benim için harika bir deneyimdi. Tekrar yapmak istiyorum. Fotoğrafı paylaştım çünkü birçok taraftar paylaşmamı istedi. Kimseyi kışkırtmak için yapmadım. Bu benim inancım."
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