Mesut Özil, Umre Fotoğraflarıyla İlgili İlk Kez Konuştu: Tekrar Gitmek İstiyorum

Mesut Özil, İngiltere'nin Daily Mail gazetesine verdiği röportajda, geçen yıl yaptığı umre ziyaretinin fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşmasına gelen eleştirilerle ilgili konuştu.

Mesut, şunları söyledi:

"Abartıldığını düşünüyorum. Bir Müslüman olarak oraya gitmeli ve bu deneyimi yaşamalıydım. Benim için harika bir deneyimdi. Tekrar yapmak istiyorum. Fotoğrafı paylaştım çünkü birçok taraftar paylaşmamı istedi. Kimseyi kışkırtmak için yapmadım. Bu benim inancım."