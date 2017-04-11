Mesut Özil'e Büyük Şok

Maçın bitiş düdüğünün ardından takım otobüsüne giden futbolculara hakaret yağdıran taraftarların hedefinde Arsene Wenger, Mesut Özil ve Mustafi vardı. Fransız teknik adam Wenger'e küfür eden taraftarlar Mustafi'ye 'almanya'ya dön' diye bağırdı.



Son dönemdeki kötü performansıyla eleştirilerin hedefindeki isim Mesut Özil de küfürlerden nasibini aldı. Oldukça öfkeli olduğu gözlenen taraftarların protestosu uzun bir süre devam etti.