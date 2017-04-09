Mesut Özil'den "Ayrımcılık" Açıklaması

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Türk olması sebebiyle geçmişte Almanya'da ayrımcılığa uğradığını ve alt yapıda bununla alakalı çektiği sıkıntıları anlattı.



Arsenal'in yıldız isimlerinden Mesut Özil, İngiltere'nin yayın organlarından Daily Mail gazetesine açıklamalarda bulundu.



"Başıma gelenleri anlıyorum"



Mesuz Özil, "Çocukluğunda Almanya'da büyük bir kulübün seçmelerine gittim. Girdiğim altyapı seçmelerinde açık ara sahanın en iyisiydim. Yüzde yüz seçileceğimi düşünüyordum ama öyle olmadı. Kulüpten 'Senin yerine başka birini tercih ettik. Bir hafta daha beklemelisin.' cevabını aldım. Başka bir kulübe gittim ve yine aynısını yaşadım. Bu 3-4 kez başıma gelince yaşadığım ayrımcılığı fark ettim. Babama 'Neden?' diye sorduğumda, bana 'Mesut, seçilmemen yeteneğinle alakalı değil. Bu, Türk kökenin ve adının Mesut olmasıyla ilgili' yanıtını verdi. Şimdi nasıldır bilmiyorum ama o dönem Almanya'da daha katı bir tutum vardı. Başıma gelenleri büyüdükçe daha iyi anlıyorum" dedi.



"Bir müslüman olarak"



Geçen yıl yaptığı umre ziyareti hakkında da konuşan başarılı futbolcu, sosyal medyadan Umre fotoğrafının konuşulmasıyla alakalı ise, "Abartıldığını düşünüyorum. Bir Müslüman olarak oraya gitmeli ve bu deneyimi yaşamalıydım. Benim için harika bir deneyimdi. Tekrar yapmak istiyorum. Fotoğrafı paylaştım çünkü birçok taraftar paylaşmamı istedi. Kimseyi kışkırtmak için yapmadım. Bu benim inancım" diye konuştu.



Arsenal'de ki geleceği



Sezon sonu Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil'e bu durumun hatırlatımlası üzerine, "Geleceğimle alakalı henüz karar vermedim. Burada mutluyum. Kulüple bir bağım var. Londra'yı seviyorum. Burada yaşamak çok güzel. Kulüp olarak şu anki hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek ve bunun için mücadele ediyorum. Yaz aylarında geleceğimle ilgili karar almak için yeterli zamanım olacak" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL