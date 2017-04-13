Mesut Özil, Asistan Hocası Steve Bould'a Su Şişesi Fırlattı

Suların durulmadığı Arsenal'da enteresan bir iddia ortaya atıldı. Son olarak İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace karşısında 3-0'lık ağır yenilgi alan Londra temsilcisinde asistan hoca Steve Bould ile Mesut Özil arasında kavga yaşandığı dile getirildi.

SU ŞİŞESİ FIRLATTI

İngiliz basınında yer alan habere göre Allianz Arena'da Bayern Münih'e karşı alınan 5-1'lik ağır yenilgi sonrası Steve Bould, Mesut Özil'e plastik su şişesi fırlattı.

Konu hakkında kulüpten yalanlama gelmedi. Arsenal'da uzun bir süredir Mesut Özil ve Alexis Sanchez'in sözleşme uzatıp uzatmama konusu gündemde.

Öte yandan alınan kötü sonuçlardan sonra teknik direktör Arsene Wenger'in de sezon sonu görevini bırakacağı konuşuluyor.