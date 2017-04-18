Mesut Özil, Arsenal'e Galibiyeti Getirdi

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, Middlesbrough karşısında oynanan mücadelede attığı golle takımına galibiyeti getirerek, Şampiyonlar Ligi hedefine bağladı. İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Arsenal deplasmanda karşılaştığı düşme potasındaki Middlesbrough'u 2-1 mağlup etti. Mücadelede Londra ekibine galibiyeti getiren golü Mesut Özil kaydetti. Özil attığı gol ile takımına 4 hafta sonra galibiyeti tattırırken, Arsenal ilk 5 hedefine bir kez daha tutunmuş oldu.



İlk yarıyı 42. dakikada Alexis Sanchez'in attığı gol ile Arsenal 1-0 üstün kapatırken, karşılaşmanın ikinci yarısında Negredo'nun attığı gol ile durum 1-1'e geldi. 70. dakikada sahneye çıkan tecrübeli oyuncu Mesut Özil, Middlesbrough filelerini havalandırarak takımını galibiyete ulaştırmış oldu. İki maç eksiği bulunan Arsenal bu galibiyetle puanını 57'ye çıkardı ve 6. sıradaki yerini korudu.



(İHA)