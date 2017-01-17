Mesut Mertcan: "Türkiye'nin Haline İçim Acıyor"

Adana Huzurevi'nde yaşayan TRT'nin ünlü spikerlerinden Mesut Mertcan, "Türkiye'nin bu haline içim acıyor. Bu ülke, bunlara layık değil. Haberleri izlerken gözyaşlarımı tutamıyorum" dedi.



Türkiye'nin iz bırakan, TRT'den yetişme ünlü ana haber sunucusu Mesut Mertcan, yaşadığı rahatsızlık üzerine geçen ağustos ayında Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in talimatıyla Adana'ya getirtilerek, Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilmişti. Ayağa kalkmakta güçlük çeken Mertcan'ın talebi üzerine, Çukurova Belediyesi tarafından kendisine akülü araç verilmişti. Başkan Çetin, Adana Huzurevi'nde kalan Mesut Mertcan'ı ziyaret etti.



Ünlü spiker Mesut Mertcan, kendisine çok iyi bakıldığını ve ziyaretçilerinin eksik olmadığını söyledi.



Ülke gündemiyle ilgili gelişmeleri Çetin ile değerlendiren Mertcan, "Ülkede yaşanan son olaylar beni mahvetti. Biz, bu ülkede huzur içinde yaşıyorduk. Türkiye'nin bu haline içim acıyor. Bu ülke, bunlara layık değil. Artık dayanamıyorum. Haberleri izlerken gözyaşlarımı tutamıyorum" dedi.



Mesut Mertcan ile uzun süre sohbet eden Çetin, "Bizden yapmamızı arzu ettiğiniz bir şey varsa söyleyin, size sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Her zaman yanınızdayız" diye konuştu. - ADANA