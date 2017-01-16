Mesut Barzani Görevi Bırakma Kararı Aldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlık Ofisi Sözcüsü Kefah Mahmud, Başkan Mesut Barzani'nin bir uzlaşma bulmak ve ülkedeki siyasi anlaşmazlıklara son vermek için görevini bırakma kararını aldığını duyurdu.

Sputnik'e konuşan Mahmud, iktidar ile muhalif partiler son 1.5 yıldır ciddi siyasi anlaşmazlıkların yaşandığı IKBY'de görevi bırakma kararı alan Barzani'nin çeşitli siyasi güçler arasındaki anlaşmazlığın üstesinden gelmek için siyasi girişimi ileri sürmek istediğini söyledi.

SPUTNİK'İN HABERİNE YALANLAMA

Sputnik'in IKBY yetkilisine dayandırılarak verdiği haber, yine bir IKBY yetkilisinin Yeni Şafak'a yaptığı açıklamayla yalanlandı. Barzani'nin görevi bırakmadığını belirten yetkililer, bu tip haberlerin kasıtlı olarak yapıldığına dikkat çekerek, bölgenin çok kritik bir süreçten geçtiğine vurgu yaptı. Kürt yetkililer "Barzani'nin görev süresine medya değil bölge halkı karar verir" yorumunu yaptı.

BARZANİ DAVOS'A KATILDI

Kuzey Irak yönetiminden bu açıklama geldiği sıralarda Mesud Barzani, Davos zirvesine katılmak üzere İsviçre'ye gitti.

Barzani, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos zirvesinde dünya liderleriyle biraraya gelip toplantılara katılacak. Dünya Ekonomi Forumu'nda, başta Suriye ve Musul krizi olmak üzere dünyadaki çatışmalar dahil pek çok sorun ele alınacak.