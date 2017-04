Mesut Bakkal: "İnşallah Alanya Maçını Kazanıp Kalan Maçlara Daha Rahat Çıkarız"

Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçını kazanıp, kalan maçlara daha rahat olmak istediklerini söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları aralıksız devam ediyor. Kayserispor, kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Sergen Yalçın'ın istifa etmesinin ardından göreve gelen Mesut Bakkal, takım ile ikinci antrenmanına çıktı. Geçen iki günlük süreyi değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Antrenman günümün ikinci günü. İyi ki de gelmişim. Çok kaliteli bir futbolcu grubu var. Çok uzağa gitmeye gerek yok, bundan 4 hafta önce 12 puan alan bir futbol takımı var. Bu takımın neler yaptığı o kadar çok ortada ki, kalite var. Sadece biz de 6 haftada birbirimize yardım etme adına, bunları ayağa kaldırma adına ilk iki güne iyi başladık. Yüzler gülmeye başladı. Futbolcular keyif almaya başladılar. Çünkü bu işi yapmak istiyorsanız coşkulu olmanız gerekiyor. Onun için de birçok sebebimiz var. Çok güzel bir kulüpte çalışıyoruz. Tribünlerimiz dolmaya başladı" dedi.



"Her şey çok güzel gidiyor"



Kayserispor'un çok önemli bir camia olduğunu söyleyen Bakkal, "Buna yakışanı da ben ve oyuncularımın yapması gerektiğini düşünüyorum. Süper Lig'de herkes birbirini çok iyi tanıyor. İyi başladık. Deniz ve Güven'in cezası var ama bu dönemler başka oyuncuların devreye çıkacağı dönemlerdir. Onun için de çok fazla hayıflanmadan devam etmemiz gerekiyor. Biraz moral motivasyonlarını yükselterek maça hazırlamaya çalıştığımıza inanıyorum. İnşallah netice itibariyle bunu başarırız. Şunu çok emin ve net söyleyebilirim, her şey çok güzel gidiyor. İyi mücadele edebilecek, o karakteri ortaya koyabilecek, maç kazanmanın nasıl olduğunu hatırlayabilen bir takım olacağına eminim. Çünkü o sinyalleri veriyorlar" ifadelerini kullandı.



"İnşallah Alanya maçını kazanıp kalan maçlara daha rahat çıkarız"



Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak istediklerinin altını çizen Bakkal, "Oyuncularla iletişimimiz inanılmaz. Bunun Alanya maçına yansıyacağını düşünüyorum. İnşallah kazanıp bundan sonraki maçlara daha rahat çıkarız diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.



Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor karşılaşması cumartesi günü saat 16.00'da Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak. - KAYSERİ