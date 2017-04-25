Mesut Bakkal Ilk Antrenmanına Çıktı
Mesut Bakkal ilk antrenmanına çıktıKAYSERİSPOR'da Sergen Yalçın'in istifa etmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna getirilen Mesut Bakkal ilk antrenmana çıktı.
Mesut Bakkal ilk antrenmanına çıktı
KAYSERİSPOR'da Sergen Yalçın'in istifa etmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna getirilen Mesut Bakkal ilk antrenmana çıktı.
Kayserispor ile dün resmi sözleşmeyi imzalayan Mesut Bakkal antrenmandan önce, tüm futbolcularla, tesislerde bir araya gelerek kısa bir toplantı yaptı. Ankara'da olması sebebi ile Gençlerbirliği maçını tribünden izlediğini söyleyen Mesut Bakkal bir müddet sporcularla toplantı yaptıktan sonra sarı - kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı. Hafta sonu kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Kayserispor'da ilk antrenmanına çıkan Mesut Bakkal yardımcısı Çağdaş Çavuş ve kulüp tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş ile uzun uzun konuştu. Elindeki futbolcu listesini inceleyen ve sporcuları gözlemleyen tecrübeli antrenör eşliğinde sporcular önce düz koşu daha sonra takım çalışması yaptılar. Sarı kırmızılılar antrenmanın birin kısmını koşuyla tamamladı. İkinci bölümündeki ise,ayak tenisi yaptılar. Sakatlığı bulunan Kana Bıyık düz koşu yaparken Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşen Güray Vural ve Deniz Türüç 'de antrenmanda yer aldılar.