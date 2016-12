Mesut Bakkal: 'Herkes Vazgeçse Bile Ben Vazgeçmeyeceğim'

SERHAT ZAFER - TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu, herkes vazgeçse bile kendisinin bu hedeften vazgeçmeyeceğini söyledi.



Teknik direktör Osman Özköylü ile yolların ayrılmasının ardından kırmızı-beyazlı ekipte 3. kez göreve gelen Mesut Bakkal yönetiminde çıkış yakalayan Sivasspor, ligde son 10 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi. Sivas temsilcisi, rakipleriyle 2 kez puanları paylaşırken 7 maçı da kazandı.



Son 4 maçını kazanarak 27 puanla ligin 2. sırasına yerleşen Sivasspor'da, şampiyonluk hedefi artık daha güçlü seslendirilmeye başlandı.



Bakkal: "Her maçımız final"



Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde üst üste 4 maçı kazandıklarını, bunun ligin üst sıralarını yakalama adına önemli olduğuna dikkat çekti.



Şampiyonluk yarışında var olmanın ne demek olduğunu 4 haftada aldıkları 12 puanla daha çok anladıklarını belirten Bakkal, Ümraniyespor mağlubiyetinin ardından yaptıkları toplantılar ve aldıkları önlemlerle bu sonuçları hazırladıklarını ifade etti.



Sezonun ilk 5 maçında pozisyon bulamayan, mücadele edemeyen ve kazanamayan bir Sivasspor olduğunu ve futbolcularının bazı şeyleri çok ertelediğini dile getiren Bakkal, bu ligde var olmak için mücadele etmek gerektiğine işaret ederek, "Rakipten bir fazla koşmamız gerekiyor ki yeteneğimiz ortaya çıksın. Futbolcular buna da çok çabuk adapte oldular çünkü ben oyuncu grubunu biliyorum. Çok yetenekli ve üretken bir ekip." diye konuştu.



Bakkal, ligde 2,25 puan ortalamasıyla oynadıklarını ve bunu daha yukarı çekmeyi hedeflediklerini aktararak, "Bu ortalamayla gidersek 64-68 puanlarla ipi göğüslemek istiyoruz. Aslında her maçımız final, bizim erteleme gibi lüksümüz yok. Her hafta aynı kazanma coşkusunu oluşturmamız gerekiyor. Taraftar grubumuzun bu coşkuya ortak olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Vazgeçmeyeceğim"



Sivasspor'un yerinin Süper Lig olduğunu vurgulayan Bakkal, şunları kaydetti:



"Geldiğim günden beri her şeyiyle bu camiaya yakışanın şampiyonluk olduğunu söylüyorum. Çünkü biz yukarıları hak ediyoruz. İlk 5 hafta bu iş lafla gitti ama şimdi artık performans zamanı. Performansını bize katacak oyuncu grubuyla devam edeceğiz. Sivasspor, şampiyonluğun kesinlikle en büyük adayıdır, vazgeçmemesi gerekiyor. Herkes vazgeçse bile ben vazgeçmeyeceğim. Bıkmayalım, yılmayalım, hep beraber bu şampiyonluğa ulaşalım. Çok erken ama şimdiden önlem almak ve hedefleri belirlemek çoğu şeyi halletmektir."



Bakkal, futbolcularının da şampiyonluğa inandığını, yönetim, taraftar, futbolcular ve teknik heyet olarak Sivasspor'u Süper Lig'e çıkaracaklarını belirtti.



"İyi transferler yapacağız"



Şehrin dinamiklerinin de harekete geçmesi gerektiğini ve takıma destek olmalarını isteyen Bakkal, sözlerini şöyle tamamladı:



"Transfer dönemi başladı, transfer yapmamız için para lazım. İyi transferler yapacağız, Theofanis Gekas ve Dejan Kelhar nokta transferler. Bunun yanında bir iki oyuncu daha almayı hem taraftar istiyor hem de takımın ihtiyacı var. Şampiyonluk uzun bir maraton, ne kadar çok kaliteli adamınız varsa o kadar çabuk ipi göğüslersiniz. İyi transferler yapıp, ligi açık ara götürmek istiyorum. Bunun için de herkesin ortaya çıkması gerekiyor, çünkü para ödenecek. Süper Lig'deki gibi gelirimiz de yok. Belki herkes 'hocam sen hiç böyle para istemedin, para konuşmadın' diyebilir ama ben de 27 puana gelmiş lig ikincisi bir takımın teknik direktörü olarak Sivas şehrinin vazgeçmemesi gerektiğine inanıyorum."