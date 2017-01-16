Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin istifa kararı aldığı açıklandı.
Konuyla ilgili açıklama, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlık Ofisinden yapıldı. Açıklamada, Mesud Barzani'nin "ülkedeki siyasi anlaşmazlıklara son vermek ve uzlaşmaya zemin açmak" amacıyla görevini bırakma kararı aldığı belirtildi. - ERBİL
Mesud Barzani Görevini Bırakıyor
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin istifa kararı aldığı açıklandı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin istifa kararı aldığı açıklandı.
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