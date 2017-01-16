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Mesud Barzani Görevini Bırakıyor

Mesud Barzani Görevini Bırakıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin istifa kararı aldığı açıklandı.

Mesud Barzani Görevini Bırakıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin istifa kararı aldığı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlık Ofisinden yapıldı. Açıklamada, Mesud Barzani'nin "ülkedeki siyasi anlaşmazlıklara son vermek ve uzlaşmaya zemin açmak" amacıyla görevini bırakma kararı aldığı belirtildi. - ERBİL

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