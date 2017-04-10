Mestanlar Göleti de Temizlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde başlatılan hayvan içme suyu göletlerinin temizliği Köprübaşı'nın Mestanlar Mahallesindeki göletle devam etti.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticiye sağladığı desteğin yanı sıra hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar için de çalışmalarını sürdürüyor. Hayvanların temiz ve sağlıklı su içmesi amacıyla başlatılan ve 17 ilçe genelinde sürdürülen hayvan içme suyu göleti temizliği Köprübaşı'nın Mestanlar Mahallesinde de sürdürüldü. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla mahallede yer alan 1 adet gölet temizlendi.



Yapılan çalışmayla ilgili bilgiler aktaran Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde il genelinde hayvan içme suyu göletlerinde temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda da Köprübaşı'nın Mestanlar Mahallesinde yer alan 1 adet hayvan içme suyu göletini temizledik. Hayvanların sağlıklı ve temiz su içmeleri amacıyla yaptığımız bu çalışma diğer ilçelerimizde de devam edecek" diye konuştu. - MANİSA