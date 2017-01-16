Messi'yi Kim Durdurabilir?

Lionel Messi bu cumartesi Las Palmas karşısında tarihi yeniden yazdı. La Liga'da gol atmadığı tek takım olan Kanarya adaları ekibinin ağlarını havalandıran Arjantinli böylelikle 35 farklı takıma gol atmış oldu ve Raul'un rekounu yakaladı.

Antremandaymış gibi gol atmak Messi'nin meziyetlerinden biri. Süper yıldızınidmanlarda attığı beceri isteyen goller de görülmeye değer. Rakiplerin maçlarda yaşadığını takım arkadaşları antrenmanlarda yaşıyor ve Messi'yi durdurmakta bir hayli zorlanıyorlar.

Messi'nin çalışmalarda yaptıklarının maçlarda da göstermesi sürpriz değil. Barça'nın 10 numarası bu sezon gol attığı takımlar listesine iki yeni takım ekledi. İlki deplasmanda Leganes'e karşıydı, diğeri de Camp Nou'da Las Palmas'a. Messi'nin ligde en çok gol attığı takımlar 21 gol ile Sevilla ve Atletico Madrid. Valencia ve Osasuna 19'ar gol ile onları takip ediyor. Deportivo'ya 17, Rayo'ya 16, Espanyol ve Levante'ye karşı 15 gol atarken Real Madrid'e 14, Zaragoza'ya karşı da 13 gol kaydetti. Messi La Liga'da 35 farklı takıma 326 gol kaydetti ve açıkçası bu bile onun tüm zamanların en iyisi olduğunu gösteriyor.

(Barcelona)