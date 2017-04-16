Messi Varsa Sorun Yok!

Evinde Bask ekibine karşı peşpeşe 19. galibiyetini alan Katalan devinde 2 gol 1 asistle oynayan Lionel Messi maçın yıldızıydı.



Camp Nou'da 17. dakikada Messi ile golü bulan Barça, Arjantinli oyuncunun 37. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. 42. dakikada Samuel Umtiti'nin kendi kalesine attığı golle fark bire indi ancak 2 dakika sonra Messi'nin asistinde Paco Alcacer farkı yeniden ikiye çıkardı. Devrede bitmeden Xabi Prieto ile bir gol daha bulan Socieadad soyunma odasına umutlu gitti.



İkinci yarıda başka gol olmadı ve karşılaşma 3-2 sona erdi.



Bu galibiyetle 72 puana çıkan Barça, El Clasico öncesi Real Madrid ile olan üç puanlık farkı korudu. Konuk takım ise 52 puanda kaldı.