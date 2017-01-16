Messi'nin Parası Arda Turan'dan

El Confidential gazetesi Barcelona'nın Messi'nin talep ettiği ücreti karşılayabilmek için Arda Turan'ı Çin'e satmaya çalıştığını öne sürdü.

Gazete Türk yıldızın kaderi Çin olabilir derken Katalan kulübününün Messi'yi yeni sözleşme imzalamaya ikna edebilmek için gerekli parayı bu transferle sağlamayı düşündüğünü yazdı.

Haziran 2018'de sözleşmesi bitecek olan Messi'yi ikna çalışmaları sürerken Barcelona finans problemiyle karşı karşıya kaldı.



Kulüp yönetiminin Arda Turan'ı Çin'e satmaya bu nedenle sıcak baktığı belirtilirken MSN'i (Messi, Suarez, Neymar) bozmamak için Messi'ye istediğini vermekte kararlı.

Teknik ekibin Arda Turan'dan memnun olduğu ancak operasyonel nedenlerle böyle bir satışın gerçekleşmesi durumundan nasıl bir tepki vereceği bilinmiyor.

El Confidential Arda Turan'ın satış fiyatının 30 milyon euro'dan az olmayacağını öne sürürken bu transfer için Arda Turan'ın kararının beklendiği öne sürüldü.

Arda Turan'ın şu an için Barcelona'dan ayrılmak istemediği biliniyor.