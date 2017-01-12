Messi'nin Frikikleri Durdurulamıyor!

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2017 yılında oynadığı 3 maçta 3 kez frikikten topu ağlara gönderen Messi yeni bir rekora daha çok yaklaştı. Koeman'ın 26 gollük rekoruna erişen Messi, bir frikik golü daha atarsa bu rekoru da kıracak.

Kariyerinin başlarında serbest vuruş için topun başına gitmeyen Messi, son yıllarda bu alanda da önemli gelişim göstermiş durumda. 2008-2009 sezonunda serbest vuruştan sadece 1 gol atabilen yıldız oyuncu, geçen sezon 7 kez fileleri havalandırmıştı.

Messi'nin frikik atışlarındaki bu başarısı yeteneğinin yanında, çok çalışmasından kaynaklanıyor. Arjantinli yıldız antrenmanlarda yaptığı çalışmanın karşılığını da maçlarda alıyor. Bunun en güzel örneği de Villarreal karşısında oynanan maçta açıkça görülüyor.

Maç öncesi ısınma sırasında attığı frikik golünün aynısını maçta da atıyor.