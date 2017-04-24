Messi'nin 500 Golünün Anatomisi!

Leo Messi, FC Barcelona formasıyla rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu pazar Santiago Bernabeu'de oynanan El Clasico'da A Takım için 500. golüne imza atıp kariyerinin bir başka dönüm noktasına daha ulaştı.



Arjantinli Barça'ya Infantil (13 yaş) kategorisinden katıldı ve o günden beri altyapıdan buraya olan gelişimi olağanüstü. Bunun bir örneği sadece 16 yaşındayken Porto önünde hazırlık karşılaşmasıyla ilk maçına çıkması. Messi'nin ilk golü Mayıs 2005'te Camp Nou'da Albacete'ye karşı geldi.



Real Madrid'in stadında Barça'nın 10 numarası çok özel bir performans sergileyip açılış golüne imza attıktan sonra kapanış golünü son anda kaydederek takımına 3-2 galibiyeti getirdi ve 500. golüne ayrı bir anlam kattı.



KALE ÖNÜNDE DURDURULAMAZ



Leo Messi kariyerinin kilometre taşlarından birine ulaşırken Barça'nın ezeli rakibi Real Madrid'e karşı Santiago Bernabeu'den daha iyi bir yer seçemezdi. Rekoru daha olağanüstü yapan gerçek ise bunu sadece 577 maçta başarması, yani bu, maç başına 0.86 gol ortalaması demek.



Gollerinin kulvarlara göre dağılımı ise şöyle: Ligde 343, Şampiyonlar Ligi'nde 94, Kral Kupası'nda 43, İspanya Süper Kupası'nda 12, Dünya Kulüpler Kupası'nda beş ve Süper Kupa'da üç.



Bu sezon Arjantinli 47 gol kaydederek şimdiden geçen sezonki gol sayısını (41 gol) geçti. Böylelikle dokuz sezon arka arkaya 40 gol barajını aşmayı başardı. ve bu akşamki iki golüyle Bernabeu'de Real Madrid'e karşı 14 gole ulaştı.