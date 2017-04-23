Messi'den Tarihi Bir Rekor Daha
Lionel Messi, Alfredo Di Stefano'yu geçerek (14), La Liga tarihinde El Clasico maçlarında en fazla gol atan oldu.
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, La Liga'nın 33. haftasındaki El Clasico'da 33. dakikada Real Madrid ağlarını havalandırdı.
Santiago Bernabeu'daki karşılaşmada skoru 1-1'e getiren Messi, La Liga tarihinde El Clasico maçlarındaki 15. golünü atmayı başardı. Arjantinli futbolcu böylece Real Madrid efsanesi Alfredo Di Stefano'yu geçerek (14), La Liga tarihinde El Clasico maçlarında en fazla gol atan isim oldu.
Tüm organizasyonlarda Real Madrid'e attığı gol sayısını 23'e çıkaran Messi, bu sezon ligdeki gol sayısını da 30'a yükseltti. Yıldız oyuncunun Barcelona formasıyla toplamdaki gol sayısı ise 499 oldu.
Kaynak: Sporvadisi.com
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