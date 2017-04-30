Messi'den İlginç Açıklama: "Bugüne Kadar Sadece Bir Futbolcudan Forma İstedim"

1987 Arjantin doğumlu Lionel Messi 8 yaşında Rosario şehrinin takımı olan Newell's Old Boys'da başladığı futbol hayatına, dünyanın en iyi takımlarından birisi olan Barcelona'da devam ediyor.



Futbol kariyerinde oldukça önemli başarılar elde eden Lionel Messi, geçtiğimiz günlerde Barcelona kariyerindeki 500. golüne ulaşmıştı. Ünlü futbolcu bu başarının ardından oldukça ilginç açıklamalarda bulundu.



Arjantinli yıldız Lionel Messi, maç bitiminde en çok forması istenen futbolcular arasında da yer alıyor ve bu forma değişimi futbolcular arasında uzun yıllardır devam ettirilen bir gelenek haline gelmiş durumda.



Yaptığı açıklamalarda bu konuyla alakalı bilgiler veren Lionel Messi, "rakipte bir Arjantinli varsa onunla formamı değiştiririm, ya da benden formamı isteyen bir futbolcuyla… Bugüne kadar bir kişi dışında kimseden formasını istemedim. Tek istisna Zidane" ifadelerinde bulundu.



Bugüne kadar sadece tek kişiye gidip forma değiştirmek istediğini belirten Messi, yaptığı açıklamada neden sadece Zidane ile forma değiştirmek istediği hakkındaki bilgilere yer vermedi.