Messi Attı, Real Baktı!

Avrupa'da haftanın maçında kazanan Barcelona Real Madrid ile Barcelona arasındaki El Clasico muhteşem bir mücadeleye sahne oldu ve uzatmanın son anlarında Messi maçı Barcelona'ya kazandırdı.



Santiago Bernabu'daki karşılaşmada ilk gol Casemiro'dan geldi. Oyun olarak üstün olan Real Madrid, skor üstünlüğünü çok koruyamadı. Messi, 39. dakikada El Clasicolardaki 15. golünü atarak skoar dengeyi getirdi.



2. yarı ise 2 kalecinin resitali şeklinde geçt. Navas ve Ter Stegen inanılmaz kurtarışlara imza attılar. Real'in üstüste kaçırdığı pozisyonların ardından Rakitic, 73. dakikada muhteşem bir golle takımını öne geçirdi. 77. dakikada Ramos atıldı ve Real 10 kişi kaldı. Ancak Real 85. dakikada James ile bir kez daha skora denge getirdi.



Herkes maçın böyle biteceğini düşünürken 92. dakikada Messi yine sahneye çıktı. Kariyerinin 500. golüyle Barcelona'ya tarihi galibiyeti getiren isim oldu.



Böylece 2 takımın puanı da eşitlenmiş oldu.