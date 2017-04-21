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Messenger'a Apple Music ve Spotify Eklentisi
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Messenger'a Apple Music ve Spotify Eklentisi

Facebook F8 Konferansında Apple Music ve Spotify'ın Facebook Messenger ile bütünleşeceği duyuruldu.

Messenger'a Apple Music ve Spotify Eklentisi

Facebook F8 Konferansında Apple Music ve Spotify'ın Facebook Messenger ile bütünleşeceği duyuruldu. Facebook Messenger kullanıcıları, Apple Music veya Spotify uzantısıyla şarkı paylaşabilecek.

Kaynak: Dunya.com

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Facebook Messenger, Facebook, Spotify, Apple