Messenger'a Apple Music ve Spotify Eklentisi
Facebook F8 Konferansında Apple Music ve Spotify'ın Facebook Messenger ile bütünleşeceği duyuruldu.
Facebook F8 Konferansında Apple Music ve Spotify'ın Facebook Messenger ile bütünleşeceği duyuruldu. Facebook Messenger kullanıcıları, Apple Music veya Spotify uzantısıyla şarkı paylaşabilecek.
Kaynak: Dunya.com
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