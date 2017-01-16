Mesob Başkanı Keskin'den Ziraat Katılım'a Ziyaret

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ile oda başkanları Ziraat Katılım Bankası Malatya Şube Müdürü Fatih Kılıç'ı ziyaret etti.



MESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Katılım Bankası'nda gerçekleşen ziyarette konuşan Keskin, katılım bankacılığı konusunda bankacılık sektöründe devletinde bir bankasının faaliyete geçmesinin önemli olduğu ve bu konuda bir boşluğu doldurduğunu belirtti.



Ziraat Katılım Bankası Malatya Şubesi'nin hayırlara vesile olmasını dileyen Keskin, Şube Müdürü Fatih Kılıç'a başarılar diledi.



Keskin, Hükümetin şoför esnafına yılların beklentisi olan ÖTV'siz ticari araç uygulaması dolayısıyla araçlarını değiştirmek isteyen esnaflara Kredi Kefalet Kooperatifi'nin gereken desteği verdiğini ancak bankaların da bu konuda üzerine düşeni yapmasını istediklerini ifade ederek, Ziraat Katılım Bankası'ndan da bu konuda destek beklediklerini vurguladı.



ESKKK Başkanı Ali Evren de Ziraat Katılım Bankası Şubesi'nin hayırlı olmasını dileyerek, çalışmalarında başarılar diledi.