Mesneviden Ders Aldım
MESNEVİDEN DERS ALDIM etkinliği 2017-04-22 13: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
MESNEVİDEN DERS ALDIM etkinliği 2017-04-22 13: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Esenyurt
Mekan : Esenyurt Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Doğan Araslı Cad. Esenyurt Belediye Binası Karşısı Esenyurt
Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00
Kategori : MESNEVİDEN DERS ALDIM
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io