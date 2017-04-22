Mesneviden Ders Aldım

MESNEVİDEN DERS ALDIM etkinliği 2017-04-22 13: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Mesneviden Ders Aldım

MESNEVİDEN DERS ALDIM etkinliği 2017-04-22 13: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Esenyurt

Mekan : Esenyurt Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Doğan Araslı Cad. Esenyurt Belediye Binası Karşısı Esenyurt

Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00

Kategori : MESNEVİDEN DERS ALDIM

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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