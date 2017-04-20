Meslekten İhraç Edilen Öğretmenlere "Bylock" Operasyonu

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 19 öğretmen gözaltına alındı.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, kanun hükmünde kararname ile daha önce meslekten ihraç edilen 30 öğretmen hakkında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı verildi.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine düzenledikleri operasyonda 19 kişiyi yakaladı.



Zanlıların evlerindeki dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.



Adreslerinde bulunamayan 11 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.