Meslektaşlarını Madene Hapsettiler

LA Bolivya'da bir grup madenci, rakip şirkette çalışan 19 meslektaşlarını, dinamit kullanarak girişini kapattıkları madende hapsetti.



Polis yetkilileri, yaklaşık 100 madencinin başkent Sucre'nin 320 kilometre güneydoğusundaki Asientos madeninin girişini dinamitle patlatarak kapattığını ve madenin çıkışını kontrol altına alarak 19 madenciyi içeriye hapsettiğini belirtti.



Tutsak madencilerin hayati tehlikesi olmadığını söyleyen yetkililer, kurtarma ekiplerinin havalandırma kanalından madencilere yiyecek ve içecek gönderdiğini ifade etti.



Madenin yöneticilerinden Eleuterio Galindo, "Çatışma çıkmasını önlemek adına diğer girişi zorla almak istemiyoruz." dedi.



Madene yakın Mizque kasabasının Belediye Başkanı Melecio Garcia da "Bu çalışma sahasında madenciler arasındaki çatışmalara sık rastlanıyor, ancak kimseyi rehin almazlardı." diye konuştu.